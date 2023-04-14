Банк «Союз» приобрел цифровые финансовые активы «Ростелекома»

Банк «Союз» активно развивается в области цифровых финансовых технологий. Так, недавно банк приобрел ЦФА, выпущенные компаний ПАО «Ростелеком» в рамках дебютного выпуска цифровых активов.

Данный вид активов является новым направлением инвестирования как для компаний, так и для физических лиц. ЦФА «Ростелекома» имеют много общего с векселями и облигациями, объединяя их лучшие стороны. ЦФА перенимает от векселя простоту выпуска, отсутствие длительной подготовки проспекта эмиссии, а также отсутствие депозитария. От облигации к ЦФА перешли электронный бездокументарный режим обращения и возможность совершения сделок купли/продажи в электронных системах торговли.

«ЦФА предоставляют новые возможности для инвестирования и торговли, обеспечивают более широкий доступ к финансовым инструментам и повышают эффективность операций на финансовых рынках. Следующими важными этапами в развитии рынка ЦФА могли бы стать запуск операций по эмиссии и торговли ЦФА на организованных биржевых торгах, старт операций РЕПО c цифровыми финансовыми активами», — прокомментировал директор департамента «Казначейство» банка Артем Помельников.

На текущем этапе строится фундамент для будущих массовых операций с ЦФА. Системы операторов еще развиваются, уровень хранения данных в распределённом реестре ограничен лишь несколькими нодами, однако развитие данного направления имеет значительный потенциал. Компании получат возможность моментально выходить на рынок привлечения финансирования, инвесторы получат опцию инвестировать средства на лучших условиях и выбирать из широкого перечня инструментов и компаний — все участники рынка получат выгоду от снижения издержек.