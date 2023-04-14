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Банк Уралсиб предлагает кредиты для бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП

Банк Уралсиб стал участником программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса «Зонтичное поручительство» Корпорации МСП. Программа предоставляет возможность получения кредита  тем компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком в этом случае выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. 

Банк предоставляет под поручительство МСП различные виды кредитов  на сумму до 100 млн рублей сроком до 10 лет, в том числе в рамках иных программ с государственной поддержкой. Кредиты доступны на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках. 

Зонтичное поручительство предоставляется бесплатно и не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Комиссию за поручительство платит банк, а максимальная процентная ставка по кредиту ограничена  программой. 

Программа зонтичных поручительств реализуется Корпорацией МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Более подробно о кредитовании под зонтичное поручительство Корпорации МСП можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса банка 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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