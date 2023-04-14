Ипотеку на строительство дома можно оформить в Примсоцбанке

Примсоцбанк в пятерке лидеров рейтинга Лучшие ипотечные программы на ИЖС в апреле 2023 года. По расчетам калькулятора «Выберу.ру», ипотека «На строительство» заняла 4 место из предложений банков.

По словам специалистов банка, во многих городах цены на недвижимость сильно завышены, тогда как построить собственный большой комфортный дом в 50 км от города – будет стоить гораздо дешевле.

Преимущества программы:



• По программе построить дом можно как на земле, которая уже находится в собственности, так и с одновременным приобретением участка. Дом можно построить с помощью команды профессионалов – строительной организации. При этом аккредитация строительной организации не нужна: требования к подрядчикам достаточно лояльные, тогда как в других банках клиенты могут работать только с аккредитованными компаниями;

• Сроки строительства не ограничены;

• Любая форма расчетов с подрядчиками.



Отметим, перечислять подрядчику можно не всю сумму, а частями, по мере выполнения установленных работ. Клиент сам решает, сколько и в какие сроки. Специалисты банка советуют: перечислять подрядчику лучше не всю сумму сразу – в этом случае, если компания нарушит сроки, у вас есть возможность сменить организацию.



– Возведение загородного дома – довольно хлопотный и специфический сегмент рынка. Появление в этом сегменте программы ИЖС безусловно сделает строительство дома для клиентов более комфортным и менее рискованным, – комментирует Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк.

Ипотека на строительство жилого дома выдается на сумму от 500 000 рублей до 30 млн. рублей. На срок от 1 года до 25 лет. Процентная ставка – от 10,2 до 13,5% годовых. Кредит возможно оформить без первоначального взноса – под залог земельного участка, на котором планируется строительство, а затем и самого дома. Также кредит можно оформить под залог нескольких объектов. Это обеспечение кредита – своего рода гарантия возврата средств для банка.

Узнать подробнее об условиях по ипотеке в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.