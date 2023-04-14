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Реалист Банк купил Первую факторинговую компанию

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Реалист Банк подписал соглашение о покупке Первой факторинговой компании (ПФК). С 23 марта деятельность ПФК полностью перешла под управления Реалист Банка.

Совместная работа банка и факторинговой компании даст клиентам Реалист Банка уникальный набор сервисов и скорости в их обслуживании.

Руководство банка планирует более чем трёхкратный рост портфеля на горизонте в 1 год. Продуктовая линейка будет включать в себя реверсивный и экспортный факторинг, факторинг с регрессом и без, а также услуги финансового агента.

"Мы высоко оцениваем новый актив. ПФК – динамично развивающаяся факторинговая компания, с большим опытом автоматизации работы, квалифицированными кадрами, обладающая уникальными технологиями и компетенциями по работе с привлекательным для нас экспортным факторингом - направление, которое Реалист Банк хотел бы развивать.

Мы планируем, что экспортный факторинг удачно дополнит наш уже активно развивающийся внешнеэкономический бизнес", - комментирует Владимир Эльманин, Председатель Правления Реалист Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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