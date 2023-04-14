9 вопросов о переводах в иностранной валюте

АО "Солид Банк" публикует обновленные актуальные разъяснения Банка России по трансграничным переводам и иностранной валюте.

1. Какую сумму в валюте можно перевести за рубеж из России себе или другому человеку?

В течение месяца физические лица — резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут перевести из России на свой счет или другому человеку за рубеж не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, они могут перевести в течение месяца не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

При этом кредитные организации могут перевести по поручению физического лица сразу весь лимит одним платежом.

Кроме того, нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, могут дополнительно сверх лимита перевести со своего счета в российском банке на зарубежный счет или через компании, оказывающие услуги по переводу без открытия счета, средства в рублях или в иностранной валюте в размере платы за выполненные работы и оказанные услуги.

Нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, могут переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и в валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета.

Для нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, введен запрет на перевод средств из России за рубеж.

Ограничения действуют по 30 сентября 2023 года.

2. Как переводить иностранную валюту за границу?

На сегодняшний день перевести валюту за границу можно через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств. Кроме того, переводы доступны по реквизитам в ряде банков, которые не находятся под санкциями. Список стран, в которые можно сделать перевод, необходимо уточнять в банках.

3. Могу ли я оплатить за рубеж учебу, медицинские услуги, провести коммунальные платежи?

Да, такие платежи возможны: для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги.

4. Можно ли перевести иностранную валюту со своего счета в банке за рубежом на другой свой счет в банке за рубежом?

Можно, если счет, с которого переводятся средства, был открыт до 1 марта 2022 года, а информация о счетах, на которые переводятся деньги, раскрыта налоговым органам РФ.

5. Есть ли ограничения на прием платежей из-за границы?

Таких ограничений нет.

6. Получаю заработную плату от иностранной компании, но в связи с ограничениями пропала возможность получать деньги на карту. Подскажите, как быть в данной ситуации?

В России деньги из-за границы можно получить через наш Банк. Вы можете открыть счет в Банке, сообщить реквизиты этого счета работодателю-нерезиденту, и тогда он сможет перечислить вам на него деньги. При этом работодателю необходимо уточнить в своем Банке возможности и условия перевода средств в Россию. Средства, полученные переводом из-за рубежа, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях.

Если у вас есть счет в иностранном банке, то работодатель-нерезидент может перечислить на него зарплату в валюте.

7. Могу ли я перечислить средства в рублях на свой счет в зарубежном банке? Можно ли будет потом конвертировать эти средства в иностранную валюту?

Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.

8. Как иностранные студенты, которые учатся в России, могут получать переводы из-за рубежа? Как их родители теперь могут оплатить обучение в России из-за рубежа?

Ограничений на прием платежей из-за границы нет. Деньги из-за границы можно получить через наш Банк, либо иной банк, который не находится под санкциями, и сообщить реквизиты этого счета родителям. Родителям же рекомендуется уточнить в своем банке возможности и условия перевода средств в Россию.

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях.

9. Мне пришел валютный перевод из-за рубежа. Могу ли я получить его наличной валютой?

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков, выдаются исключительно в рублях. Конвертация производится по курсу банка. При этом выплачиваемая сумма в рублях не может быть меньше суммы, рассчитанной по официальному курсу, установленному Банком России на день выплаты.