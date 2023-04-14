Мэр Усолья-Сибирского рассказал, зачем отправился в командировку в Китай

Глава города Усолья-Сибирского Максим Торопкин отправился в командировку в Китай. О том, зачем, он рассказал в своем телеграм-канале.

«Ровно на неделю покидаю нашу страну, еду к нашим друзьям и товарищам в Китай. Рабочая командировка. Едем вместе с инвесторами смотреть разные заводы, предприятия. Пригласили наши китайские коллеги», – пояснил мэр.

Кроме того, за границей запланировано участие в официальных встречах с руководством городов Чжучжоу и Чунцин, презентация инвестиционного потенциала китайских компаний и Усолья-Сибирского.

«Ни рубля и ни копейки из бюджета города не потрачено на рабочую командировку в Китай», – резюмировал Максим Торопкин.