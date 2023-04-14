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Прокуратура начала проверку после взрывных работ у исторического памятника в Приангарье

Жители Иркутской области пожаловались на проведение одной из компаний взрывных работ неподалеку от исторического памятника – Тальминских писаниц, – которые после этого повредились. После этих данных региональная прокуратура начала проверку, рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства», – говорится в сообщении.

Предполагаемая площадь повреждений, по данным регионального отделения Народного фронта, 600 кв.м. «Разрушенные участки восстановлению не подлежат. Полностью уничтожены культуросодержащие слои на территории объекта», – отметили в организации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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