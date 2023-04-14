Эксперты об обстановке на Байкале: «Лед рассыпается»

Специалисты рассказали о неутешительной ледовой обстановке на озере Байкал – поверхность водоема разрушается, из-за чего выезд и даже выход являются опасными, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

«Лед рассыпается и тает! Зимнее "одеяло" Байкала стремительно меняет свои цвет и структуру.<…> Поверхность льда стала матовой и неоднородной, а его нижние слои выглядят как вертикальные иглы, которые могут рассыпаться за мгновение даже под небольшим весом», – предупреждают специалисты.

Подтверждают данные и в региональном управлении МЧС, которое сообщило об образовании трещин, нажимов, промоин, участков с открытой водой.