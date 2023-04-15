Газ взорвался в жилом доме в Ангарске – в здании выбило окна

Взрыв газа произошел сегодня в одном из домов в городе Ангарске Иркутской области – происшествие случилось в 11:50, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент зафиксировали в 10-м микрорайоне, 57 на первом этаже в квартире пятиэтажного дома – произошел хлопок газа без последующего горения, выбило окна. Несущие конструкции здания не повреждены.

Жизнедеятельность населения не нарушена. Травмированных нет. В квартире проводились ремонтные работы. Самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек. На месте работает следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что в квартире никто не проживал. Взрыв случился, когда пришел хозяин, открыл дверь и включил свет. Мужчина не пострадал.

Предположительно, причиной случившегося стало нарушение эксплуатации газового оборудования.