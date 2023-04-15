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Пострадавший от наводнения стадион реконструируют в Тулуне за 147,5 млн рублей

Стадион ДСЮШ, который пострадал от паводка в городе Тулуне Иркутской области, собираются реконструировать за 147,5 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

«На реконструкцию стадиона предусмотрено около 147,5 млн рублей, из них большая часть –  116,4 млн рублей выделены из федерального бюджета. Все работы по контракту должны быть завершены в ноябре этого года», – пояснил министр спорта региона Павел Богатырев.

Подрядчик уже приступил к работам – начался демонтаж трибун. Планируется уложить искусственное футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, сделать волейбольную площадку и площадку под мини-футбол, установить турники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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