Голосование за объекты благоустройства началось в Иркутске: какие можно выбрать

Началось голосование за объекты, которые будут благоустраивать по проекту «Формирование комфортной городской среды». О том, какие можно выбрать, сообщается на официальном сайте.
Жители областного центра могут проголосовать за следующие территории:
- сквер на ул. Депутатской, 11 – предполагаемое благоустройство территории включает в себя установку малых архитектурных форм и обустройство торговой зоны;
- береговая территория реки Ушаковка в районе ул. Храмцовская – одной из основных задач являются создание общественного пространства с различными сценариями использования;
- сквер на пересечении ул. Генерала Доватора и ул. Воровского в поселке Жилкино – планируется создание рекреационной зоны с зелеными полосами ограждения от дорог, зоны отдыха для взрослых и детей, установка малых архитектурных форм и стелы, освещения, озеленение территории, устройство покрытия;
- сквер на пересечении ул. Ленина и ул. Горького – благоустройство территории предполагает установку скамеек, урн, устройство твердых покрытий и освещения, актуализацию городского пространства с помощью установки современных элементов;
- территория по ул. Лермонтова, от ул. Игошина до ул. Колхозная – проект благоустройства предполагает формирование тротуарной полосы с велодорожкой;
- бульвар «Солнечный» – планируется устройство покрытий и озеленение территории, установка малых архитектурных форм, оборудование наружного освещения, обеспечение доступности территории для маломобильных групп населения;
- территория между домами №1 по ул. Бажова и № 18 по ул. Алмазная – рядом с планируемой к благоустройству территорией располагается ул. Бажова, названная в честь русского писателя Павла Петровича, в связи с чем за основу проекта взята идея сказа «Серебряное копытце». Здесь предлагается разместить арт-объект – скульптуру в виде оленя, которая является отсылкой к одному из действующих лиц сказа, предусмотрено использование тематических объектов;
- историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (пятый этап) – здесь планируется установка 16 двусторонних стендов и благоустройство входных групп;
- парк «Комсомольский» (3 этап) – планируется раскрытие потенциала историко-культурных пространств через интеграцию в среду арт-объектов и тематических площадок, создание рекреационной среды, доступной для пешеходов, маломобильных групп населения, велосипедистов, а также функциональное зонирование с учетом градостроительных особенностей территории с выделением рекреационной зоны, зон общественного питания, культурно-массовых мероприятий, отдыха и обслуживания;
- аллея «Здоровья» по ул. Розы Люксембург – запланированы устройство покрытий и озеленение территории, установка малых архитектурных форм, оборудование наружного освещения;
- территория на пересечении ул. Чернышевского и ул. Герцена – намечено устройство покрытий и создание смотровой площадки с зоной отдыха, установка малых архитектурных форм, оборудование наружного освещения;
- сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20 – благоустройство территории предполагает устройство покрытий и озеленение территории, установку малых архитектурных форм, детской и спортивной площадок, оборудование наружного освещения, ограждение территории;
- территория по ул. Трактовая (возле моста через Иркут) – в рамках благоустройства территории предполагается выполнение работ по устройству покрытий и озеленению территории, установке малой архитектурной формы, оборудование наружного освещения.