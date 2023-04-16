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Иркутская область получит 2,2 млрд рублей на расселение людей из ветхого жилья

Федеральные средства получит Иркутская область – 2,2 млрд рублей – на расселение людей из ветхого жилья, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Ставлю задачу до 1 июня законтрактовать выделенные средства, чтобы деньги были вовлечены и Иркутская область могла подать заявку на дополнительные средства», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Деньги направят в семь муниципальных образований: Вихоревку, Зиму, Иркутск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Байкальск и Слюдянку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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