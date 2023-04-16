Контрабанду пиломатериалов на 21 млн рублей выявили в Иркутской области

Группу контрабандистов, которые, предположительно, экспортировали пиломатериалы на 21 млн рублей, задержали в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Установлено, что преступники, предоставив подложную документацию, незаконно поставили за границу 3,8 тысячи кубометров сырья из деревьев хвойных пород.

«Задержанные заключали международные контракты с инопартнерами на поставку древесины, оформляли фитосанитарные документы на лесоматериалы и осуществляли бухгалтерское сопровождение деятельности фирмы», –рассказали в ведомстве.

У подозреваемых изъяты компьютеры, флеш-карты, сотовые телефоны, автомобиль, возбуждено уголовное дело.