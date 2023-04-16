Проект берегоукрепления на Байкале разработают за 168 млн рублей

Разработка проектно-сметной документации берегоукрепления озера Байкал в городе Байкальске запланирована в Иркутской области – на эти цели собираются потратить 168 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Работы проведут в два этапа: сначала запланированы инженерно-геологические, геофизические, гидрометеорологических изыскания, водолазные работы, обследование территории, а также разработка раздела «перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Второй этап предусматривает разработку планировки и проекта межевания территории, ОВОС, сопровождение при прохождении экологической экспертизы проектной документации, согласование и проведение общественных слушаний по объекту намечаемой хозяйственной деятельности, оплату публикаций, разработку рыбохозяйственного раздела, выполнение проектных работ.

Первый этап завершится к концу этого года, второй – к сентябрю следующего. В настоящее время ведется поиск подрядчика, которого определят в середине текущего месяца.