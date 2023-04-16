Заграждения обустроили на съездах в леса на Байкальском тракте в Приангарье

Конструкции, заграждающие съезды в леса, обустроили на Байкальском тракте в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Особое внимание уделяется съездам с автомобильных дорог, которые ведут к лесным территориям, но не зарегистрированы в установленном порядке. Использование таких съездов представляет наибольшую угрозу во время пожароопасного сезона», – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.

Также в Иркутской области продолжают подготовку дорог регионального и межмуниципального значения к летнему периоду: ведется санация трещин асфальта, ликвидация выбоин, очистка металлического барьерного ограждения, установка недостающих знаков дорожного движения, наносится дорожная разметка.