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Самолет «Ангары» вынужденно сел в другом аэропорту из-за непогоды

Воздушному судну авиакомпании «Ангара», который следовал по маршруту Иркутск – Бодайбо, потребовалась вынужденная посадка, – транспорт приземлился в Бурятии, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Он совершил посадку в поселке Нижнеангарске в 11:45. В 13:05 транспорт вернулся в столицу Приангарья. На борту было 32 пассажира. Рейсы перенесены на 17 апреля.

Прокуратура даст оценку законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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