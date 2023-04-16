Самолет «Ангары» вынужденно сел в другом аэропорту из-за непогоды

Воздушному судну авиакомпании «Ангара», который следовал по маршруту Иркутск – Бодайбо, потребовалась вынужденная посадка, – транспорт приземлился в Бурятии, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Он совершил посадку в поселке Нижнеангарске в 11:45. В 13:05 транспорт вернулся в столицу Приангарья. На борту было 32 пассажира. Рейсы перенесены на 17 апреля.

Прокуратура даст оценку законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.