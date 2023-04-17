5 лет застоя: МВФ дал самый мрачный прогноз по среднесрочному росту экономики с 1990 года

Международный валютный фонд (МВФ) предсказывает мировой экономике пять лет застоя, отмечают эксперты БКС Мир инвестиции.

– МВФ ухудшил свой экономический прогноз на 2023 г. Главная причина – кризис западных банков. МВФ считает, что угрозы масштабного финансового кризиса пока нет, но текущая необходимость оказания помощи проблемным банкам может осложнить борьбу с инфляцией, – говорится в обзоре БКС.

МВФ ожидает, что базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продовольствие, на конец этого года составит 5,1%. В январе прогнозировалось, что этот показатель составит 4,5%. Он ожидает, что по мере продолжения роста ставок центральных банков развитых стран будут снижаться объемы производства и занятость населения.

В результате в 2023 г. мировая экономика может вырасти всего на 2,8% и — на 3% в 2024 г. (понижена оценка на 0,1% относительно январского прогноза).

Сложнее всего будет в 2023 г. Европе. В странах Еврозоны рост, по прогнозу МФВ, может составить порядка 0,8%. Великобританию ждет рецессия. Ее экономика может показать отрицательные темпы роста в 0,3%.

А вот у Китая есть возможность вырасти сильнее, чем в 2022 г., если не будет вводиться новых блокировок из-за коронавируса. Рост экономики КНР прогнозируется на 5,8% в текущем году.

Что касается России, прогноз улучшен — МВФ ждет в 2023 г. роста на 0,7%. Главный драйвер роста — госрасходы, связанные с оборонкой и преодолением санкций.