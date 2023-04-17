Каким будет среднегодовой курс рубля в 2023 году? Прогноз Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ прогнозирует на конец 2023 г. укрепление рубля – с текущих уровней до 77 руб./$., при этом среднегодовой валютный курс в 2023 г. составит 76,5 руб.. Об этом сообщает Интерфакс о ссылкой на слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

– С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год мы оцениваем на уровне 76,5 рублей за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное ослабление рубля, – сообщил Решетников, выступая на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина.

Напоним, что в сентябре 2022 г. Минэкономразвития ожидало среднегодовой курсу доллара в 2023 г. на отметке 68,3 руб. – этот прогноз заложен в бюджет на текущий год.

Решетников отметил, что чистый экспорт в 2023 г. «будет играть отрицательную роль».

– На ближайшие годы закладываем постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружеские рынки, – добавил министр.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой валютный курс . на уровне 76,8 руб. за доллар США, в 2025 – 77,6 руб., в 2026 – 78,8 руб.