Сектор коммерческой недвижимости США под угрозой

Прежде всего это офисы и складские помещения. Об этом сообщают «Известия».

Проблемы коммерческой недвижимости те же самые, что и у других отраслей экономики – рост ставок. Базовая ставка ФРС, которая еще год с небольшим назад находилась на нулевом уровне, сейчас достигла диапазона 4,75–5%. Регулятор пытается бороться с рекордной за почти 40 лет инфляцией, но рынку не легче.

Но это только часть проблемы. Вторая состоит в том, что помещения, кредиты за которые нужно рефинансировать, не приносят дохода, поскольку пустуют.

В I квартале 2023 года доля вакантных офисов в США составила 18,9%, что является худшим показателем в истории – на 5 процентных пунктов больше, чем в 2019 году. Стоит отметить, что такое происходит даже на фоне очень малого ввода в эксплуатацию новых площадей – всего 4,54 млн квадратных футов (чуть больше 400 тыс. кв. м) за I квартал 2023 года, почти в пять раз меньше, чем в 2023 году.

Миллиардер Илон Маск в одном из своих твитов назвал ситуацию с коммерческой недвижимостью в США «с большим отрывом самой серьезной проблемой». Дело еще в том, что до 80% кредитов в этом секторе приходится на мелкие и средние банки, которые уже столкнулись с целым ворохом бедствий с начала года, особенно после краха Silicon Valley Bank, вызвавшего массовый отток депозитов из некрупных кредитных организаций.