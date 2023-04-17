Голосование за объекты благоустройства стартовало в России

15 апреля стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Рейтинговое голосование проводится на в 17-ти муниципальных образованиях региона с численностью населения более 20 тыс. человек, а также в Байкальске.

Начиная с 15 апреля каждый гражданин России от 14 лет и старше может сделать свой выбор и, тем самым, стать сопричастным к формированию комфортной городской среды на территории Иркутской области. Выбрать объект можно на сайте.

Жители смогут выбрать парк, сквер, набережную или улицу, которую, по их мнению, необходимо привести в порядок в первую очередь. Голосование продлится до 31 мая. Работы на объектах, которые выйдут в победители, проведут в 2024 году.

– Очень важно, что сами жители могут высказать свое мнение и сделать выбор в пользу того или иного проекта благоустройства. Реализация мероприятий федерального проекта позволяет создавать комфортные и удобные пространства для жизни. Поэтому я призываю всех жителей Иркутска, Ангарска, Братска, Шелехова, Зимы, Саянска, Тулуна, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Черемхово, Вихоревки, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Тайшета и Усть-Кута, Байкальска, а также поселков Маркова и Хомутово Иркутского района принять участие в голосовании, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.