Новости

Цены на продукты снизились в Иркутской области в марте

В Иркутской области в марте зафиксирована дефляция. Индекс в регионе составил 99,76%, по России – 100,13%, по Сибири – 100,31%, такие данные приводит Иркутскстат.

По итогам первого квартала 2023 года, продовольственная инфляция в области составила 1,53% (март 2023 года к декабрю 2022 года), что ниже аналогичных показателей в целом по России (2,25%) и Сибирскому федеральному округу (2,18%).

В рейтинге регионов России Иркутская область по данному показателю заняла 9-е место, в СФО – 1-е место.

Читайте также:

Всплеск нарушений зафиксировали в российских супермаркетах
17 апреля 2023
Импорт алкоголя вырос на 23%
14 апреля 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1096)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Число кемпингов и глэмпингов в России растет
Российские сервисы все еще не могут заместить Booking.com
Цены на Байкале в зимний сезон увеличились на 20-30%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес