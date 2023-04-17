Цены на продукты снизились в Иркутской области в марте

В Иркутской области в марте зафиксирована дефляция. Индекс в регионе составил 99,76%, по России – 100,13%, по Сибири – 100,31%, такие данные приводит Иркутскстат.

По итогам первого квартала 2023 года, продовольственная инфляция в области составила 1,53% (март 2023 года к декабрю 2022 года), что ниже аналогичных показателей в целом по России (2,25%) и Сибирскому федеральному округу (2,18%).

В рейтинге регионов России Иркутская область по данному показателю заняла 9-е место, в СФО – 1-е место.