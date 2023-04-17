Иркутск занял 2 место по уровню предлагаемых зарплат среди крупнейших городов России

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии марта, открытые в 25 крупнейших городах страны, и выяснила, где предлагают самые высокие заработные платы.
Первое место ожидаемо заняла Москва – по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в столице составила 78 576 руб., что на 20 328 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Иркутск (68 218 руб.), причем средние предлагаемые здесь зарплаты на 9,9 тыс.руб. превышают средние по стране. На третьем – Уфа (66 790 руб.). Среди других сибирских городов в топ-25 вошли Красноярск (7 место), Новосибирск (10 место), Омск (14 место), Барнаул (22 место). Однако, только в двух городах Сибирского ФО средние зарплаты, которые готовы платить работодатели, превышают среднероссийские показатели – это Иркутск и Красноярск, во всех остальных они ниже.
|
№
|
Город
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб.
|
Разница со средней зарплатой по стране, руб.
|
1
|
Москва
|
78576
|
20328
|
2
|
Иркутск
|
68218
|
9970
|
3
|
Уфа
|
66790
|
8542
|
4
|
Хабаровск
|
66716
|
8468
|
5
|
Санкт-Петербург
|
65092
|
6844
|
6
|
Тюмень
|
61153
|
2905
|
7
|
Красноярск
|
59610
|
1362
|
8
|
Краснодар
|
57614
|
-634
|
9
|
Екатеринбург
|
57222
|
-1026
|
10
|
Новосибирск
|
56676
|
-1572
|
11
|
Казань
|
55797
|
-2451
|
12
|
Нижний Новгород
|
53028
|
-5220
|
13
|
Ростов-на-Дону
|
52975
|
-5273
|
14
|
Омск
|
52579
|
-5669
|
15
|
Самара
|
51752
|
-6496
|
16
|
Воронеж
|
51351
|
-6897
|
17
|
Пермь
|
51285
|
-6963
|
18
|
Челябинск
|
51065
|
-7183
|
19
|
Саратов
|
48258
|
-9990
|
20
|
Волгоград
|
48207
|
-10041
|
21
|
Ярославль
|
46578
|
-11670
|
22
|
Барнаул
|
45398
|
-12850
|
23
|
Ульяновск
|
45397
|
-12851
|
24
|
Ижевск
|
45176
|
-13072
|
25
|
Тольятти
|
42486
|
-15762
|
|
|
|
|
|
Россия
|
58248
|