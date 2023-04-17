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Иркутск занял 2 место по уровню предлагаемых зарплат среди крупнейших городов России

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии марта, открытые в 25 крупнейших городах страны, и выяснила, где предлагают самые высокие заработные платы.

Первое место ожидаемо заняла Москва – по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в столице составила 78 576 руб., что на 20 328 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Иркутск (68 218 руб.), причем средние предлагаемые здесь зарплаты на 9,9 тыс.руб. превышают средние по стране. На третьем – Уфа (66 790 руб.). Среди других сибирских городов в топ-25 вошли Красноярск (7 место), Новосибирск (10 место), Омск (14 место), Барнаул (22 место). Однако, только в двух городах Сибирского ФО средние зарплаты, которые готовы платить работодатели, превышают среднероссийские показатели – это Иркутск и Красноярск, во всех остальных они ниже.

Город

Средняя предлагаемая зарплата, руб.

Разница со средней зарплатой по стране, руб.

1

Москва

78576

20328

2

Иркутск

68218

9970

3

Уфа

66790

8542

4

Хабаровск

66716

8468

5

Санкт-Петербург

65092

6844

6

Тюмень

61153

2905

7

Красноярск

59610

1362

8

Краснодар

57614

-634

9

Екатеринбург

57222

-1026

10

Новосибирск

56676

-1572

11

Казань

55797

-2451

12

Нижний Новгород

53028

-5220

13

Ростов-на-Дону

52975

-5273

14

Омск

52579

-5669

15

Самара

51752

-6496

16

Воронеж

51351

-6897

17

Пермь

51285

-6963

18

Челябинск

51065

-7183

19

Саратов

48258

-9990

20

Волгоград

48207

-10041

21

Ярославль

46578

-11670

22

Барнаул

45398

-12850

23

Ульяновск

45397

-12851

24

Ижевск

45176

-13072

25

Тольятти

42486

-15762

 

 

 

 

 

Россия

58248

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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