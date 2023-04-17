Иркутск занял 2 место по уровню предлагаемых зарплат среди крупнейших городов России

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии марта, открытые в 25 крупнейших городах страны, и выяснила, где предлагают самые высокие заработные платы.

Первое место ожидаемо заняла Москва – по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в столице составила 78 576 руб., что на 20 328 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Иркутск (68 218 руб.), причем средние предлагаемые здесь зарплаты на 9,9 тыс.руб. превышают средние по стране. На третьем – Уфа (66 790 руб.). Среди других сибирских городов в топ-25 вошли Красноярск (7 место), Новосибирск (10 место), Омск (14 место), Барнаул (22 место). Однако, только в двух городах Сибирского ФО средние зарплаты, которые готовы платить работодатели, превышают среднероссийские показатели – это Иркутск и Красноярск, во всех остальных они ниже.