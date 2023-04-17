Особняк Бутиных в Иркутске планируют отремонтировать за три года

В здании по-прежнему будет работать городской Дом актера.

«Особняк Бутиных – памятник истории и культуры регионального значения 19-го века постройки. Реставрация началась в прошлом году. За три года планируем полностью привести его в порядок», – пишет в телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

На сегодня ведутся работы в цокольной части здания и на крыше. Благоустройство, внутренние и наружные отделочные работы запланированы на 2024 год. Подрядчик заверил, что обеспечен всем необходимым для своевременной работы.

«После завершения всех работ в особняке по-прежнему будет Дом актера. Это будет хороший подарок жителям и гостям города, который будет радовать много лет», – добавил глава региона.