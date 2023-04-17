Торговые наценки на мороженую рыбу могут ограничить в России

Их размер может составить 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральное агентство по рыболовству.

Росрыболовство на заседании в Совете Федерации выступило с предложением ограничить торговую наценку к стоимости производителей в размере 30% на мороженую рыбу: горбушу, сельдь, минтай, сардину. По данным СФ РФ, в настоящее время средние оптовые цены на рыбу падают к уровню 2022 года, а средние розничные – растут.

Как стало известно, комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию уже рекомендовал Минпромторгу и ФАС внести изменения в ФЗ-381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а именно установить потолок наценки в 30%.

По объединенным данным из регионов, средняя цена за 1 кг свежемороженой сельди составляет 115-176 рублей, минтая – 160-181 рубль, горбуши – 360-609 рублей, сардины – 100-120 рублей. Однако цена зависит от размера рыбы.