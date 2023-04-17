Закупки зерна могут увеличить в три раза

Причина – объем остатков урожая прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо первого зампреда комитета ГД по аграрным вопросам Олега Нилова к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов направил в адрес главы кабмина Михаила Мишустина обращение с просьбой в три раза увеличить закупки зерна государством у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд.

«Сезон рекордных урожаев 2022–2023 годов обнажил проблему. В связи с тем, что аграриями был собран урожай зерновых 157,7 млн т и масличных культур 24,8 млн т, ожидается небывалый переходящий остаток. На начало предстоящей уборки он составляет примерно 26 млн т зерновых и до 3 млн т масличных», – говорится в письме парламентария.

При ожидаемом новом урожае в 120-130 млн т для аграриев могут появиться серьезные риски по хранению. А с учетом ухода некоторых трейдеров с рынка проблема может еще усугубиться, добавляет автор.