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Всплеск нарушений зафиксировали в российских супермаркетах

В первую тройку по числу предупреждений вошли торговые сети «Светофор», «Красное & Белое» и «Ашан», сообщают «Известия».

Число нарушений в ведущих торговых сетях за I квартал 2023 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в два и более раз. Это следует из рейтинга общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), который составлен на основе единого реестра проверок Генпрокуратуры. В нем размещаются результаты контролирующих и профилактических мероприятий Роспотребнадзора.

По динамике выявленных нарушений и выданных Роспотребнадзором предостережений лидирует федеральная торговая сеть бросовых цен «Светофор». Так, их число в I квартале этого года по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года выросло в 10 раз (на 1000%).

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Почти такие же показатели в сетях:

  • «Красное & Белое» – 975%,
  • «Ашан» –264%,
  • «Лента» – 248%,
  • «Бристоль» – 245%,
  • «Дикси» – 160%,
  • «Перекресток» – 159%,
  • «Магнит» – 156%,
  • «О’кей» – 142%,
  • «Пятерочка» – 116%,
  • Metro – 100%,
  • «ВкусВилл» – 89%.

Чаще всего проверяющие службы выявляли несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе, нарушение условий хранения пищевой продукции, в частности неправильный температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки, нарушение товарного соседства (это также приводит к порче продуктов), пояснили эксперты ОПИ. Замыкает тройку лидеров продажа просроченной продукции и отсутствие информации о сроках годности, подсчитали в организации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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