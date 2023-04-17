Стать директором компании, в которой работает, мечтает каждый четвертый иркутянин

Возглавить компанию, в которой они работают, чаще всего мечтают разработчики ПО и инженеры. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

25% иркутян мечтают о кресле гендира. Причем карьерные амбиции мужчин значительно выше, чем у женщин: стать директором компании-работодателя мечтают 35 и 19% из них соответственно. Горожане, зарабатывающие от 80 тыс. руб. в месяц, мечтают стать руководителем своей компании в 2 раза чаще респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. (33 и 17% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих руководить компанией, в которой работают, среди программистов (34%) и ИТР (30%). О посте директора также мечтают по 25% администраторов, квалифицированных рабочих и логистов. Меньше всего мечтающих стать руководителем компании – среди секретарей (8%), бухгалтеров, психологов и фармацевтов (по 10%).