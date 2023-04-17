Новости

Стать директором компании, в которой работает, мечтает каждый четвертый иркутянин

Возглавить компанию, в которой они работают, чаще всего мечтают разработчики ПО и инженеры. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

25% иркутян мечтают о кресле гендира. Причем карьерные амбиции мужчин значительно выше, чем у женщин: стать директором компании-работодателя мечтают 35 и 19% из них соответственно. Горожане, зарабатывающие от 80 тыс. руб. в месяц, мечтают стать руководителем своей компании в 2 раза чаще респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. (33 и 17% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих руководить компанией, в которой работают, среди программистов (34%) и ИТР (30%). О посте директора также мечтают по 25% администраторов, квалифицированных рабочих и логистов. Меньше всего мечтающих стать руководителем компании – среди секретарей (8%), бухгалтеров, психологов и фармацевтов (по 10%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Число кемпингов и глэмпингов в России растет
Российские сервисы все еще не могут заместить Booking.com
Цены на Байкале в зимний сезон увеличились на 20-30%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес