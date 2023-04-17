170 объектов и участков приведены в надлежащее состояние в Правобережном округе Иркутска

Выявлены 59 неиспользуемых зданий, 23 из них являются объектами культурного наследия. Об этом рассказали в мэрии.

Все они имеют собственников, которые не следят за их состоянием. По требованию комитета по управлению округом доступ в 51 сооружение закрыли, в том числе в 25 – по решению суда. Например, на улицах Богдана Хмельницкого, 9, Карла Либкнехта, 45, Литвинова, 10, Марата, 33, Тимирязева, 47, Дзержинского, 8, в переулке Пугачева, 10.

При содействии комитета по девяти адресам владельцы демонтировали самовольно установленные заборы и другое имущество. В микрорайонах Зеленый и Искра снесены строения на незаконной автостоянке и теплицы, вдоль улицы Карпинской – шесть ограждений.

В рамках муниципальных контрактов выполнен снос 45 неэксплуатируемых хозяйственных построек и кладовых на улицах Бабушкина, 3, Карла Либкнехта, 14а, Свердлова, 38, Первомайская, 169, Степана Разина, 9а, Напольная, 70, Баррикад, 25.

Также регулярно выявляют брошенные и разукомплектованные транспортные средства. За последние восемь месяцев собственники убрали свои машины с девяти дворов на улицах Ярослава Гашека, 2, Сухэ-Батора, 13, Дзержинского, 29, Лесная, 103, Российская, 2а, с бульвара Гагарина, 36а, переулка Пугачева, 5, микрорайонов Зеленый и Искра.