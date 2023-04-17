Чемпионат по управленческой борьбе “Кубок Байкала” пройдёт в Иркутске 22-23 апреля

Чемпионат по управленческой борьбе “Кубок Байкала” – это ежегодное городское деловое событие, посвященное деловой коммуникации и переговорам. В этом году мероприятие состоится 22 и 23 апреля, начало в 10:00, по адресу: ул. Нижняя Набережная, 10 (Сбер, конференц-зал, 2 этаж), сообщили организаторы.

– Вся наша жизнь – это постоянное взаимодействие с другими людьми. Мы приходим на работу и взаимодействуем с коллегами, деловыми партнерами, поставщиками. Все мы очень разные, со своим жизненным и профессиональным опытом, со своим видением ситуации и желанием быть правыми. Умение выстроить гармоничные деловые отношения, сотрудничать, умение слышать собеседника и договариваться, решать конфликтные ситуации без потери отношений, находить неожиданные варианты сотрудничества и продолжения партнерства – это важный современный навык руководителя и предпринимателя, которому стоит учиться. Поединки являются одним из эффективных форматов обучения, – говорится в сообщении.

За два дня Чемпионата будет проведено 32 управленческих поединка, игроками будут сыграны и прожиты 32 конфликтные ситуации, которые когда-то произошли в различных компаниях или в дружеских отношениях. Это два дня поиска и нахождения управленческих решений, два дня, которые и зрителю могут дать ответы на многие сложные вопросы. Чемпионат проводится по технологии Владимира Тарасова и Таллиннской школы менеджеров.

Организатором Чемпионата является сообщество “Клуб социальных технологий”, авторский учебный проект Ларисы Давыдовой.

Приобрести билеты можно через чат-бот https://t.me/TCHUB2023_bot.

Как проходят Чемпионаты