ТРЦ «Jam Молл» выставлен на продажу в Иркутске

Желающему приобрести комплекс придется заплатить 725,5 млн рублей – по 25 654 рублей за м².

Торгово-развлекательный центр «Jam Молл», расположенный по адресу: Иркутск, ул. Сергеева, строение 3/4. По заявлению собственника, средний месячный арендный поток составляет 12 млн руб.

«ТРЦ представляет собой многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с прилегающей наземной парковкой. Площадь ТРЦ – 28 280,5 кв.м. Объект расположен на земельном участке площадью 43 106 кв.м (земля в собственности)», – говорится в объявлении.