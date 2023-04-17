Юань, лира и йена против доллара? В каких валютах можно заработать?

Аналитики БКС Мир инвестиций опубликовали новую валютную стратегию. В ней они отмечают глобальный тренд на ослабление американского доллара. Это связано с рисками, с которыми столкнулась экономика США при повышении процентных ставок.

– В Америке грянул банковский кризис, кредитование снизилось. При этом представители ФРС заявляют, что не намерены снижать ставку к концу этого года, поскольку потребительская инфляция ещё далека от целевого уровня. А инфляция – это один из важнейших показателей, на которые ориентируются регулятор США, – отмечает в своем еженедельном шоу эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Аналитики БКС выделяют три идеи на ближайший год – это покупка китайского юаня, продажа (то есть открытие короткой позиции) турецкой лиры и покупка японской йены. Максим Шеин подробно разбирает идеи, указывая на потенциальные риски.

Первая идея – покупка юаня против доллара, потенциал – 5,5%

Идея аналитиков БКС основана на том, что сняв ковидные ограничения, перспективы экономики Китая заметно улучшились, внутреннее потребление в стране восстанавливается. На фоне смутных перспектив американской экономики аналитики БКС предлагают купить юань. Доля юаней в мировой торговле с февраля прошлого года выросла уже более чем в 2 раза. Краткосрочная рекомендация аналитиков на квартал – держать юань против доллара с целевым курсом 6,88 юаней/ доллар. Долгосрочная рекомендация на 12 месяцев – покупать юань против доллара с целевым курсом 6,50 юаней/доллар.

– С практической точки зрения, как управляющий обращаю внимание на доходность идеи – 5,5%, – подчеркивает Максим Шеин. Сопоставимую доходность в юанях можно получить гораздо менее рискованным способом – если купить облигации российских эмитентов, которые номинированы в юанях.

Вторая идея – продажа турецкой лиры против рубля. Потенциал на год – 32%

На перспективах лиры сказывается очень слабая и мягкая монетарная политика. В стране фиксируется двузначная инфляция – 55%. Кроме того, Максим Шеин обращает внимание, что страна ещё не отошла от недавних землетрясений, а 14 мая в Турции президентские выборы.

– Это делает экономическую политику ещё более непредсказуемой, – отмечает он.

Краткосрочная рекомендация аналитиков БКС на квартал – продавать турецкую лиру против рубля с целевым курсом 3,7 руб./лирe, рекомендация на год – продавать лиру против рубля с целевым курсом 2,9 руб./лиру.

– Опять обращаю внимание на потенциальную доходность. Сколько вы можете заработать в турецких лирах? Между прочим, всего лишь 32%. А инфляция в стране – 55%! Надо ли вам это – большой вопрос?

Третья идея – покупка японской йены против доллара США. Потенциал – 10,4%

По сути, аналитики рекомендуют играть против американской валюты через разные валюты. У японской йены самые сильные перспективы роста, считают аналитики БКС, в 2022 году.

– Японская йена в прошлом году была одной из худших глобальных валют. Пока все страны повышали процентные ставки, Япония, наоборот, держала их на отрицательном уровне. Дополнительной темой для рынков стала смена главы Банка Японии, который занимал этот пост 2013 года. Он был сторонником ультрамягкой политики стимулирования. От нового главы ждут потенциальных перемен, но мои коллеги не думают, что денежный кредитная политика страны сильно ужесточится, – отмечает Максим Шеин.

Аналитики ожидают восстановления курса йены к доллару и спада курса ближе к отметке в 120. Краткосрочная рекомендация на квартал – покупать йену против доллара с целевым курсом 128, долгосрочная рекомендация на 12 месяцев – покупать её с целевым курсом 118. Однако Максим Шеин обращает внимание на экономическую историю вопроса, как формировался курс японской валюты против доллара.

– Наверное, многие помнят, как Америка очень сильно влияла на Японию, чтобы та не девальвировала свою валюту, чтобы у неё не было конкурентных преимуществ. Эти преимущества не появились, и все помнят эти легендарные потерянные десятилетия, когда японская экономика простояла на одном месте. В обозримом будущем, учитывая слабость позиции японской экономики, скорее всего, Америка продолжит оказывать давление на них. Поэтому рассчитывать, что японская валюта будет двигаться в направлении своего обесценения, я бы не стал, – резюмирует Максим Шеин.