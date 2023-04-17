Аналитики рассказали, почему акции Сбера могут вырасти еще на 25% в этом году

Сбер отчитался за первый квартал. Результаты рекордные – прибыль 350 млрд руб., рентабельность капитала – 24%, чистый процентный доход за первые 3 месяца вырос на 22% за счёт роста клиентской базы, по количеству розничных и корпоративных клиентов у банка новый максимум – 109 млн пользователей. Март также стал рекордным месяцем по выдаче розничных кредитов на 660 млрд руб. Аналитики оценили, на сколько могут вырасти акции Сбера.

По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, на коротком горизонте бумаги Сбера будут пользоваться повышенным спросом. Рекомендация, по-прежнему, покупать. Помимо сильной отчётности, важен дивидендный фактор, считает эксперт.

Напомним, в марте наблюдательный совет банка рекомендовал выплату дивидендов за прошлый год в размере 25 руб. на одну акцию. Это соответствует 11% дивидендной доходности. Сама выплата дивидендов ожидается в первой половине мая. По оценкам Мосбиржи, акции Сбера сейчас держат около 40% физических лиц, то есть бумаги банка есть в портфеле почти у каждого второго российского инвестора.

По мнению Максима Шеина, у акций Сбера большой потенциал.

– Рыночная капитализация Сбера ниже, чем собственные средства банка. А банки всегда оцениваются по капиталу. Реализации этого потенциала будет зависеть от дивидендов Сбера, а он их выплачивает и довольно большие. Сбер показывает рынку, что давления на капитал нет, он не видит рисков. Что получается? Берём чистую прибыль Сбера 350 млрд за квартал, экстраполируем, получается примерно 1,5 трлн за год. Допустим, половину прибыли Сбер направит на дивиденды, соответственно капитал вырастет примерно на 700 млрд руб. Сейчас Сбер оценивается в 5,3 трлн, соответственно будет 6 трлн. Капитал вырастет на 14%. Капитализация банка сейчас меньше на 10%, чем его текущие собственные средства. Таким образом, в общей сложности получается 25% – это та величина, на которые могут вырасти акции Сбербанка за ближайший год, – резюмируют Максим Шеин.

В понедельник, 17 апреля, акции Сбера торгуются на уровне 221 руб.

Эксперт также назвал топ-5 акций, которые бы он включил в долгосрочный портфель на пять лет.

– Если речь идёт о рынке Российской Федерации, то это Сбербанк, Лукойл, Позитив Технолоджи, Полюс и МТС, – сообщил эксперт.