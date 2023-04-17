СберСтрахование застраховала автопарк Ситидрайва на 3,2 млрд рублей

СберСтрахование и Ситидрайв достигли договорённости по страхованию автопарка каршеринга. СберСтрахование будет обеспечивать защитой по каско и ОСАГО машины Ситидрайва. На данный момент уже застрахованы более 1 тыс. новых автомобилей марок Chery, JAC, EXEED, Geely, Volkswagen на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Договор каско защищает машины клиента от наиболее распространённых рисков — ДТП, угона, стихийных бедствий и других. Объём покрытия по каско составляет 2,2 млрд рублей, по ОСАГО — 1 млрд рублей.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«Востребованность каршеринга растёт, и мы рады быть частью этого сервиса. Люди оценили его мобильность и выгоду — такое авто не надо обслуживать, парковка бесплатна, и не нужно отдельно заботиться об оформлении страховки. До конца апреля под защиту СберСтрахования поступят ещё 550 новых автомобилей оператора. Мы планируем и дальше развивать сотрудничество с Ситидрайвом, предлагая наиболее подходящее клиенту страховое покрытие. Так, например, защита действует не только в городах базирования автомобилей, то есть в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, но и на всей территории России».