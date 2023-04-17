1,09 млн потребкредитов выдано в марте

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2023 года количество выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составило 1,09 млн единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 22,4% (в феврале 2023 года – 0,89 млн ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов выросло гораздо сильнее – на 128,5% (в марте 2022 года – 0,48 млн ед.). Столь радикальный рост объясняется падением выдачи потребкредитов (более чем на 60%) в марте прошлого года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в марте 2023 года было выдано в:

Москве (65,7 тыс. ед.),

Московской обл. (56,6 тыс. ед.),

Краснодарском крае (40,9 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (40,0 тыс. ед.),

Республике Татарстан (35,8 тыс. ед.).

В марте 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача потребкредитов выросла во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали:

Волгоградская обл. (+28,4%),

Самарская обл. (+26,3%),

Москва обл. (+25,9%),

Ростовская обл. (+25,2%),

Челябинская обл. (+25,1%).

«После трех месяцев непрерывного сокращения, в марте выдача потребительских кредитов в стране существенно выросла, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В то же время компенсировать предшествующее падение в полной мере не удалось, выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года. Вместе с тем, стоит отметить, что на фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения. Кроме того, стоит отметить и консервативную кредитную политику банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга».