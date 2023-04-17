«Народный капитализм» в «Норникеле». Как это отразится на акциях?

Глава «Норникеля» Владимир Потанин предложил увеличить количество акций компании во владении физлиц с 10 до 25% в течение 10 лет. Компания выкупит акций на 6 млрд руб. под мотивационную программу для сотрудников. Они получат цифровые финансовые активы, выпущенные на эти акции. На эту новость акции практически никак не отреагировали.

– В Норникеле это называют «народным капитализмом» и восстановлением исторической справедливости. Часть бизнеса, по замыслу, должна принадлежать работникам. Очевидно, участники рынка не слишком пока верят в «народный капитализм», – прокомментировал новость эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

По мнению эксперта, если бы количество акций в обращении уменьшилось, тогда это было бы интересно и сказалось на цене.

В понедельник, 17 апреля, акции Норильского никеля торгуются на уровне 15834 руб.