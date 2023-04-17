«Аэрофлот приятно удивил». Эксперты прокомментировали операционные результаты компании

Аэрофлот приятно удивил операционными результатами, отмечает в своём еженедельном шоу эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

– За март финансовые показатели не раскрываются, а вот пассажирооборот увеличится на 62,8%. По сравнению с мартом прошлого года процент занятости пассажирских кресел вырос на 6,8 п.п. до 86,3%. Это очень высокий показатель для авиакомпании. В принципе, если 83%, это уже нормально. И там каждое небольшое продвижение даёт сразу прирост чистой прибыли, – отмечает Максим Шеин.

Всего Аэрофлотом было совершено более 22 тысяч рейсов, что в 1,4 раза больше, чем год назад.

– Конечно, есть сложности из-за отменных полётов по западным направлениям, но внутренние перевозки субсидируются государством.

Он добавил, что акции Аэрофлота активно растут с октября прошлого года.

В понедельник, 17 апреля, акции Аэрофлота торгуются на уровне 39,4 руб. за акцию. В феврале 2022 года акции торговались на уровне 60-65 руб. за акцию.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года впервые за год пассажиропоток авиакомпаний не упал. Авиакомпании перевезли более 6,5 млн пассажиров, что почти на 50 тыс. человек превышает показатели февраля 2022 года. Отставание от февраля 2019 года, когда на отрасль еще не влияла пандемия,– почти 1 млн человек.