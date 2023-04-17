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X5 Group покупает компанию Тамерлан в ЮФО. Что это значит?

X5 Group сообщает о достижении договоренностей по приобретению компании Тамерлан, которая управляет магазинами Покупочка, ПокупАлко и Га-Га в Южном федеральном округе России и в Ставропольском крае.

В периметр сделки входит 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тысячи квадратных метров, большая часть из которых работает в Волгоградской области. Помимо этого, X5 получит права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области общей площадью 30 тысяч квадратных метров.

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– Стратегия X5 Group предполагает активное развитие бизнеса как за счёт органического роста, так и с помощью сделок M&A, а также стратегических партнёрств, подобных тому, что мы заключили в прошлом году с сетями «Красный Яр» и «Слата». Благодаря приобретению компании «Тамерлан» мы сможем расширить своё присутствие на юге России и занять лидирующую позицию в этом регионе, – сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

По мнению аналитиков БКС, новость носит умеренно-позитивный характер.

– X5 Group остается зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), из-за чего не может выплавить дивиденды. Несмотря на это она может позволит себе снижать долги, совершать сделки M&A и продолжать экспансию за счет таких сделок. Это позитивно для компании, но основным драйвером остается «переезд» компании, который был анонсирован в конце лета 2022 г., но деталей по этому вопросу пока нет, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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