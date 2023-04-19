Сохранить тепло и… деньги. Как энергоэффективные дома экономят бюджет

Иркутяне и жители области в последнее время все чаще переселяются за город – в собственные дома и коттеджи. У большей части таких строений – низкий класс энергосбережения: они плохо сохраняют тепло и требуют дополнительного обогрева. Как говорит Роман Русанов, представитель Иркутской электросетевой компании, прогревать их зимой – дорогое удовольствие, а в случае аварийного отключения такие дома «остывают» сего за несколько часов. Как избежать такого риска? Что позволяет снизить теплопотери дома и сократить суммы в счетах за отопление? Об этом рассказали эксперты из строительной отрасли и энергетики на круглом столе «Повышение энергоэффективности частного домостроения» в Иркутске.

фото А.Федорова

«Великое иркутское переселение за город»

Представитель Иркутской электросетевой компании Роман Русанов считает, что тема энергоэффективности частных домов стала особенно актуальной для Иркутского района и области. Тренд «жить за городом» в нашем регионе набирает обороты. «В последние годы идет “Великое иркутское переселение за город”. Всё больше людей выбирают жизнь в пригороде, переселяются в близлежащие районы. Это Хомутово, Грановщина, Карлук, Баклаши, Смоленщина. По Ангарску это район Китоя».

По словам Романа, число заявок на подключение к электричеству в Иркутске и Иркутском районе за последние три года увеличилось почти вдвое. И тенденция, судя по последним данным, не идёт на спад: за первые месяцы 2023 года поступило около двух тысяч заявок на технологическое присоединение домов к электросетям (для сравнения: за весь 2022 год таких обращений было 18 тысяч).

Роман Русанов, представитель Иркутской электросетевой компании. фото А.Федорова

Объём потребления электроэнергии в 2022 году вырос примерно на 20% год к году. Это, с одной стороны, логично – на фоне увеличения числа подключений. С другой стороны, цифра могла бы быть и меньше. Дело в том, что люди приобретают чаще всего готовые дома с низкой энергоэффективностью. Либо – по незнанию – сами строят такие плохо утепленные строения. Не стоит забывать и про «серый» майнинг, который оказывает серьезную нагрузку на бытовые сети.

Как выглядят дома с низкой энергоэффективностью?

Кадр из презентации круглого стола

Больше всего домов с низким классом энергоэффективности в Хомутовском, Уриковском, Карлукском МО. Такие строения чаще всего выглядят так: деревянные дома, обычно из 18-сантиметрового бруса, с плохим утеплением или совсем без него, окна – самые недорогие. Основные теплопотери идут через швы и по углам стен, отмечает Александр Иванов, генеральный директор СК «Дом Град».

Кадр из презентации круглого стола

Как правило, к своим частным домам иркутяне подключают мощность 15 кВт, она ограничивается интеллектуальным прибором учета, поясняет Роман Русанов. На первый взгляд, отапливать дом электрообогревателями выходит недорого, да и стоимость киловатта в час в Иркутской области – одна из самых низких в России.

«Но просчёт в том, что неутеплённый дом плохо сохраняет тепло, обогреть его до комфортной температуры сложно, – говорит Роман Русанов. – Как правило, в нем постоянно на полную мощность работают все отопительные приборы. В итоге счета за электричество растут, сеть перегружается. А потом либо автоматические приборы учёта прекращают подачу энергии в дом, либо происходят массовые отключения в районе. Без отопления плохо утеплённое строение может остыть до некомфортной температуры за один-два часа».

Как показывают расчеты Иркутской электросетевой компании, чтобы поддерживать необходимые +18ºC в небольшом доме из бруса с самой низкой энергоэффективностью, 15 кВт/ч будет мало. Нужно, как минимум, 22 кВт/ч – при условии, что электронагреватель с такой мощностью работает 24 часа без перерывов. Для сравнения: на такое же строение, но с высокой степенью теплоизоляции потребуется почти в три раза меньше – 7 кВт/ч. И остывают такие дома гораздо дольше.

Риски плохой теплоизоляции дома

Все это важно знать, учитывая возможные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться до суток. Одно из таких произошло в Ангарске, в микрорайоне «Европейский», при температуре за окном -40ºC. В строениях без утепления температура упала с +23ºC до +5-10ºC, а в энергоэффективных строениях – лишь до +19ºC, вспоминает Александр Иванов из «Дом Града».

Александр Иванов, генеральный директор СК «Дом Град». фото А.Федорова

Если же в системе отопления используется вода вместо антифриза, то понижение температуры в здании до нуля и ниже может привести к фатальным разрушениям, предупреждает Роман Русанов. Негативно сказываются на общих электросетях частые перегрузки и отключения.

Всё это заставляет владельцев помещения задумываться о теплоизоляции, но – чаще всего – уже постфактум, в построенном доме. Хотя, как говорят эксперты, на этапе строительства это можно сделать дешевле и эффективнее.

Из чего лучше строить энергоэффективный дом?

На выбор материала для строительства дома влияет, в первую очередь, цена, отмечает Алексей Аббасов, архитектор СК «Дом Град». Порядка 80% заказов компании – это коттеджи из профилированного бруса. На газобетонные и каркасные строения приходится порядка 15%, на кирпичные – 5%. Цена за квадратный метр последнего «отсекает» его от лидеров списка.

Кадр из презентации круглого стола

Кроме того, покупатели руководствуются традициями. Строить деревянные дома в Иркутской области любили всегда, и изменить это представление в головах людей практически невозможно. Самый распространённый ответ на вопрос о выборе дерева для строительства дома звучит так: «Потому что это живой материал», отмечает Алексей Аббасов.

«К среднему ценовому сегменту, кроме профилированного бруса, можно отнести газобетон и ячеистый бетон. Основное направление нашей работы – это усовершенствование технологий строительства из этих материалов, – отмечает Алексей Абасов. – Если, к примеру, человек выбирает газобетон, то стена дома из него должна быть 60 см. Если толщина будет 40 см, то это обойдётся заказчику дешевле. Казалось бы: как экономно! Но ведь потом люди будут тратить в месяц на отопление на 500-800 рублей больше. Но часто выбирают именно такой вариант – из-за того, что у них нет дополнительных 1-1,5 млн рублей на строительство энергоэффективного дома прямо сейчас».

Алексей Аббасов, архитектор СК «Дом Град». фото А.Федорова

Александр Воронин, директор ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения», подтверждает: это распространенная ситуация. Многие жители Иркутской области вынуждены переезжать в южные районы ради возможности работать. И денег, чтобы строить энергоэффективные дома, у них нет. «Средства появляются после того, как они “осядут” на новой территории и начнут зарабатывать. Зачастую дома 5-летней давности отличаются от новых именно хорошим утеплением. Потому что люди уже понимают, как это отразится на расходах за отопление».

На проблемы энергоэффективности частных домов обратили внимание и власти региона. В феврале этого года в Карлуке прошло совещание с участием губернатора Иркутской области, где обсудили, в том числе, возможность подготовить типовые проекты энергоэффективных домов для людей.

Важно также обратить внимание на теплосбережение в многоквартирных домах, отмечает Александр Воронин. «К примеру, сейчас, в весенний период, мы наблюдаем “перетопы”. И очень мало кто занимается регулировкой, кто ставит погодоведомую автоматику. В итоге люди открывают окна, выпуская тепло, за которое заплатили».

Александр Воронин, директор ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения». фото А.Федорова

В социальных объектах, по мнению Александра, нужно скорректировать систему вентиляции, которая выдувает в атмосферу кубометры теплого воздуха. Рекуперация могла бы снизить расходы больниц, детсадов и жилых домов, как минимум, на 30%.

Как энергоэффективный дом экономит бюджет

По мнению экспертов, хорошая теплоизоляция частной постройки может снизить расходы на ее отопление почти в 3 раза – до стоимости минимальной продуктовой корзины (она в России в марте этого года составляла, по данным ЕМИСС, 5645 рублей).

Федор Пятаков, начальник планово-технического отдела ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения. фото А.Федорова

«Например, на обогрев неутепленного дома из 18-сантиметрового бруса площадью 111 квадратных метров в январе ушло бы порядка 16 тысяч рублей, – говорит Федор Пятаков, начальник планово-технического отдела ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения». – На такой же коттедж, но с гипсокартоном внутри – уже 13 тысяч рублей. Если добавить еще и базальт снаружи здания, то счет упадет до 8 тысяч, а сайдинг с воздушным зазором снизит эту цифру до 5 тысяч рублей. Это меньше разовых трат на продукты некоторых россиян. Цифры говорят сами за себя».

Кадр из презентации круглого стола

Кадр из презентации круглого стола

Есть и примеры, когда на отопление частного дома площадью 120 кв. м уходит порядка 3 тысяч рублей, рассказал Роман Русанов. А энергопотребление такого объекта не превышает 6 кВт/ч даже в январские морозы. «Этот действительно тёплый дом сразу строили из правильных материалов по технологии теплосбережения. Добиться такого результата, утепляя энергонеэффективный, коттедж будет сложно».

Строить энергоэффективный дом выгоднее, чем утеплять

С людьми, которые уже возвели плохо утеплённый дом, нужно проводить просветительскую работу, объяснять, как можно исправить ситуацию. Нужен такой диалог и с теми, кто только собирается начать строительство, уверен Роман Русанов. Возможно, часть из них отложат начало работ, чтобы скопить денег на более качественные материалы, чтобы потом не платить огромные суммы за отопление и не провоцировать массовые отключения электроэнергии.

Важно, чтобы людям были доступны бесплатные планы энергоэффективных домов, считает Федор Пятаков. По его мнению, типовые проекты нужно разместить в сети. С ним согласился и Алексей Аббасов, архитектор СК «Дом Град», который добавил, что в таких проектах обязательно должен быть раздел «Рабочая документация», где будет описана и технология сборки, которая тоже влияет на конечный результат. Кроме того, эксперт предложил собрать и опубликовать комментарии людей, которые уже живут за городом: сколько они тратят на электроэнергию, где живут, в каком доме. «Мы так устроены: часто повторяем “как у соседа”, – говорит Алексей. – Нужно повторять хорошие практики».