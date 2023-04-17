«Необходимо продвигать позитивный статус эко-курорта». Глава Агентства по туризму Иркутской области – о приоритетах

Совсем недавно в регионе сменился глава Агентства по туризму. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначил на должность Евгению Найденову. На пресс-конференции 14 апреля она рассказала о планах.

Сегодня перед агентством стоят масштабные задачи. Стратегическими приоритетами являются: развитие инфраструктуры, повышение доступности продуктов, совершенствование управления, комплексное развитие туризма в муниципальных образованиях области, в том числе в межсезонье.

Эко в приоритете

– Региону необходимо продвигать позитивный статус эко-курорта, – подчеркнул Евгения Найдёнова. – И мы будем продолжать работу по сохранению природы и уменьшению экологического вреда от турпотока.

Она добавила, что это не означает возвращения к первобытному строю. Напротив, необходимо развивать инфраструктуру, именно она поможет снизить антропогенную нагрузку.

Поддержка местных

Евгения Найденова отметила, что одна из первоочередных задач – проработка мер поддержки туристического сообщества.

– По 141-му постановлению субсидии на строительство модульных отелей получили уже 19 субъектов РФ. В регионе на эти деньги построят 140 единиц современного номерного фонда. Для того, чтобы помочь бизнесу получить финансирование, мы проводим вебинары, один из них состоялся 14 апреля, – пояснила глава Агентства по туризму.

Ставка на событийный и гастрономический туризм

По словам Евгении Найдёновой, она делает ставку на две ключевых концепции – событийную и гастрономическую.

– На события едут из-за сжатых сроков отдыха: турист хочет получить яркие впечатления здесь и сейчас. Это дает возможность бизнесу получить денежный эффект, а региону – налоговый. Помимо этого, необходимо сформировать гастрономическую концепцию, потому что наши гости хотят попробовать максимальное количество блюд локальной кухни. Кроме того, есть большое фокусное направление по яхтенному спорту, которое лично курирует губернатор, – уточнила глава Агентства по туризму.