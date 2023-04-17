Иркутская нефтяная компания (ИНК) и GenerationS объявляют конкурс инновационных проектов нефтегазовой отрасли. По итогам отбора лучшие стартапы получат возможность интегрировать свои технологии в работу ИНК.

Прием заявок продлится до 15 июня 2023 года по следующим направлениям: геология, разработка, эксплуатация и ремонт объектов добычи нефти; цифровые и предиктивные технологии; решения для устойчивого развития отрасли.

К рассмотрению принимаются стартапы на этапе лабораторных испытаний от разработчиков новых технологий, инженерных команд с разработанным продуктом или технологией и оформленной интеллектуальной собственностью, а также участников с опытом промышленного внедрения.

– Иркутская нефтяная компания заинтересована в освоении новых направлений бизнеса, поэтому мы стремимся находить эффективные технологические решения. Участие в нашем конкурсе инновационных проектов позволит командам проработать реальные потребности потенциального заказчика – от теории к практике. ИНК готова рассматривать разные модели партнерства от покупки продукта, услуги до лицензирования технологии, что станет хорошим импульсом в развитии проектных команд, – подчеркнул генеральный директор, председатель Правления ИНК Яков Гинзбург.

– Нефтегазовая отрасль – одно из самых стратегических направлений развития государства. Для решения задач цифровой трансформации бизнеса и поиска новых технологических решений в области добычи, переработки и сбыта корпорации активно переходят к работе по модели «открытых инноваций». Для молодых предпринимателей начать развитие в партнерстве с таким региональным лидером нефтегазовой промышленности как Иркутская нефтяная компания – возможность заявить о себе на рынке, – отметила директор GenerationS Екатерина Петрова.