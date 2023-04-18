В Иркутске 34% процента родителей школьников говорят, что их дети школу любят

У каждого четвертого родителя ребенок любит школу, у 1 из 10 — обожает. Каждый шестой житель Иркутска признается, что его ребенок не любит школу, причем о негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников.

40% родителей школьников охарактеризовали отношение своих детей к школе как спокойное. Каждый четвертый (24%) рассказал, что сын или дочь любит школу, но без фанатизма. Сильную любовь к учебе, учителям и одноклассникам у своего ребенка отмечает каждый десятый (10%). Каждый шестой (16%) говорит, что дети не любят школу, а 5% признается, что ребенок испытывает к школьным будням ненависть.

О том, что школа для ребенка как дом родной, чаще рассказывают родители младшеклассников и старшеклассников (17% и 11% соответственно), тогда как о нелюбви и даже о ненависти детей к учебному заведению — родители учеников 5—9 классов (25%).

Почему дети испытывают негативные эмоции в адрес школы? Чаще всего опрошенные убеждены, что причина кроется в отношении учителей к ученикам: такую позицию разделяют 37% родителей и 30% экономически активного населения. Каждый четвертый родитель и каждый седьмой житель Иркутска (24% и 13% соответственно) считают, что детям неинтересно учиться. Достаточно часто причиной сложившейся ситуации считают буллинг: о том, что сложные отношения со сверстниками могут породить ненависть к школе, говорят 16% населения и 10% мам и пап. Низкое качество образования констатируют 15% жителей Иркутска и 17% родителей, большую нагрузку школьников — 10 и 11% соответственно, лень в учебе — 11 и 5%. О том, что негативные эмоции в отношении школы зачастую объясняются строгой дисциплиной, сообщают 8% родителей и 5% горожан. И те, и другие одинаково часто объясняют ненависть к школе необходимостью выполнять домашние задания (по 4%). Горожане также нередко видят причину сложившейся ситуации в требовательности семьи и сложной учебной программе (9% и 5% соответственно), тогда как для родителей такая точка зрения не характерна.

Впрочем, по данным исследования, проблема негативного отношения к школе зародилась не сегодня. Вспоминая свои школьные годы, о ненависти к урокам, учителям и всей образовательной системе рассказали 6% горожан, о том, что не любили школу, — 16%. Каждый третий (33%) относился к школе спокойно, еще 22% — любил, но без фанатизма, каждый девятый (11%) — очень любил.

О ненависти и нелюбви к школе чаще других вспоминали опрошенные до 34 лет (23%), о любви «без фанатизма» — респонденты старше 45 лет (39%).