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Аналитики Домклик фиксируют рекордные объёмы ипотеки на ИЖС и рост интереса к первичке

Аналитики Домклик изучили статистику выданных ипотек Сбера в марте 2023 года, и выяснили, как изменились предпочтения россиян при покупке жилья.

Накануне дачного сезона эксперты зафиксировали рост спроса на индивидуальное жилищное строительство: доля таких сделок увеличилась до 4,3%. Для покупки дома россияне взяли около 4,4 тыс. жилищных кредитов на 19 млрд рублей — это абсолютный рекорд.

По мнению аналитиков Домклик, популярность льготных ипотечных госпрограмм привела к повышению спроса россиян на новостройки — доля сделок на первичном рынке выросла с 23 до 26%. При этом интерес к строящемуся жилью отмечается в большинстве регионов России. Так, в Ростовской области доля сделок на первичном рынке увеличилась на 7%, Челябинской области — на 6%, Москве — на 5%. В некоторых субъектах РФ (Тыва, Астраханская и Воронежская области) рост спроса на новостройки составил 10%.

Интерес россиян к первичному жилью также может быть вызван эффектом «вымывания» выгодных предложений на вторичном рынке. Например, в Москве количество предложений на вторичке уменьшилось на 20%. При этом параметры при покупке и продаже квартир сильно отличаются. Различие средней стоимости продаваемого и покупаемого малогабаритного жилья — около 2-3 млн рублей, крупногабаритного — более 7 млн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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