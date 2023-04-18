Хлебобулочные изделия остаются продуктом номер один у покупателей «Слаты»

Пекарни торговой сети производят более двух тонн хлеба в сутки.

– В 2016 года открылась первая пекарня. Началось всё с самой популярной позиции – белого хлеба. Сейчас мы производим более 57 видов хлебобулочных изделий, в том числе свежие сдобы, булочки, слойки, батоны и багеты, – рассказал директор собственного производства торговой сети «Слата» Олег Амелин.

Обычно пекарни расположены прямо за прилавком со свежей продукцией, сквозь который видно, как происходит приготовление. И многих посетителей удивляет, что пекари работают без перчаток, но никакого нарушения тут нет.

– По правилам все, что идет в печь, пекарю можно и нужно брать без перчаток. А вот когда хлеб уже готов, голыми руками к нему прикасаться категорически запрещено. Пекарю очень важно чувствовать хлеб. У опытных работников процесс замеса доходит до автоматизма – они одной рукой могут определить сколько грамм муки держат в руке, – говорит руководитель пекарного производства ТС «Слата» Елена Шергина.

Через руки пекарей «Слаты» в сутки проходит около 600 килограмм муки, а на полках оказывается около двух тонн готовой продукции.

– Я уверена, что самое главное в выпечке не только технология или опыт, но и настроение. Работа с тестом – сродни искусству. И с каким настроем пекарь делает свою работу, такое настроение и унесут покупатели в свой дом, – считает Елена Шергина.

Замес теста, расстойный шкаф, выпечка, и продукция уже на полке супермаркета. Полный процесс от замеса до готового хлеба занимает около двух часов.

– В пекарнях полного цикла свежий хлеб появляется на полках к 11 часам утра, но у нас есть и мини-пекарни. Там выпечка хлеба сокращается до получаса, но эта выпечка из теста от поставщика. Ни первый, ни второй вариант нас не устраивал, и мы нашли решение – в прошлом году мы впервые открыли пекарни смешанного цикла. Пекарь с вечера делает замес теста, за ночь оно расстаивается, а утром его остается только выпечь и выложить на полку, – поделилась Елена.

Ассортимент пекарен «Слаты» не ограничивается стандартным набором на полках. Подходящую для себя булочку может найти каждый – с семечками или зернами, классическую или с начинкой.

– Мы стараемся постоянно пополнять и обновлять ассортимент. Одна из ярких новинок прошлого года – сахарный рогалик. Его разработкой занимался один из наших пекарей. Он сам предложил идею, разработал рецепт, и мы решили выпустить рогалик в производство. И сейчас он пользуется популярностью у наших покупателей, – поделилась Елена Шергина.

Но, несмотря на новинки, самым «ходовым» товаром является классика - белый хлеб в большой и малой граммовке, хлеб «Бородинский» и багет «Особый» с начинкой из сыра, чеснока и колбасы.

– В сети супермаркетов «Слата» готовая еда собственного производства всегда пользовалась высоким спросом, и это наше неоспоримое конкурентное преимущество. В этом году делаем фокус не только на ППЦ (пекарня полного цикла), но и на пекарнях с допеком. Для этого прорабатываем ассортимент хлеба высокой степени готовности и уже поставляем его, – рассказал директор собственного производства ТС «Слата» Олег Амелин.