Запрет на фирмы – «матрешки» могут снять в России

При этой схеме одна организация владеет 100% другой, которой принадлежат 100% третьей. Проект проходит согласование, сообщили «Известиям» в Минюсте.

Такая структура предполагает, что фирма А (акционерное общество – АО или общество с ограниченной ответственностью – ООО) может выступать единственным владельцем компании В, которая, в свою очередь, владеет 100% организации С.

Документ есть в распоряжении «Известий». В нем прописан ряд условий, при которых планируется разрешить работу таких сложных структур. В частности, фирмы – «матрешки» не могут быть под прямым или косвенным контролем иностранного юрлица.

Также для стопроцентного владельца предполагается ввести субсидиарную ответственность по долгам «матрешки». Руководителем в разных компаниях структуры не должен выступать один и тот же человек. При этом госорганы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.