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Аренда в Сочи выросла на 15% к майским праздникам

Резкие скачки стоимости могут привести к отказу собственников от заселения в уже забронированное жилье, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.

Цены на аренду жилья в Сочи с начала года выросли на 20-25%, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» в регионе Павел Быков. Относительно 2022-го стоимость съемных квартир и домов поднялась в среднем на 10-15%, и ближе к 1 мая она может увеличиться еще до 25%, сказал он. Такой резкий подъем цен только в этом городе – арендные ставки на остальных курортах Краснодарского края растут более сдержанными темпами, отметил специалист.

Из-за резких скачков цен собственники жилья могут отказаться заселять людей в забронированные квартиры, если найдут арендаторов, готовых платить больше, предупредил Павел Быков.

– Такая ситуация на сочинском рынке наблюдалась в 2020 году, когда на фоне резкого роста ставок часть собственников предлагали арендаторам либо платить значительно дороже предварительной цены бронирования, либо расторгали договоры аренды, – напомнил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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