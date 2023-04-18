От весенних паводков сильнее всего пострадал центр России

Подъем рек в Сибири остановился благодарю похолоданию, сообщают «Известия».

Наиболее сложная обстановка в субъектах Центрального федерального округа: в Брянской, Владимирской, Рязанской и Тверской областях. По прогнозам экспертов, повышение уровня воды ожидается на юге и северо-западе страны, а также на Дальнем Востоке и в Сибири.

В МЧС уверены, что нынешний сезон половодья пройдет в пределах обычных показателей. Сохранить ситуацию под контролем помогает похолодание за Уралом и в Поволжье, остановившее подъем воды в этих регионах, рассказали синоптики.