Новости

От весенних паводков сильнее всего пострадал центр России

Подъем рек в Сибири остановился благодарю похолоданию, сообщают «Известия».

Наиболее сложная обстановка в субъектах Центрального федерального округа: в Брянской, Владимирской, Рязанской и Тверской областях. По прогнозам экспертов, повышение уровня воды ожидается на юге и северо-западе страны, а также на Дальнем Востоке и в Сибири.

В МЧС уверены, что нынешний сезон половодья пройдет в пределах обычных показателей. Сохранить ситуацию под контролем помогает похолодание за Уралом и в Поволжье, остановившее подъем воды в этих регионах, рассказали синоптики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Необходимо продвигать позитивный статус эко-курорта». Глава Агентства по туризму Иркутской области – о приоритетах
Число кемпингов и глэмпингов в России растет
Российские сервисы все еще не могут заместить Booking.com
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес