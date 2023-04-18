Минфин не поддерживает инициативу Вассермана о декларировании наличных

Депутат предложил контролировать объем наличных средств в стране свыше одного миллиона на физлицо.

«В связи с поступающими запросами СМИ Министерство финансов заявляет, что предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления, не обсуждается и не прорабатывается в правительстве», – сообщили в пресс-службе министерства.

В Минфине поясняют, что инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.

«Министерство не поддерживает данную инициативу», – заключают экономисты.