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2000 жителей Шелехова и Тулуна получили в Сбере консультации по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами

С начала года в офисах Сбера в г. Тулун и г. Шелехов можно получить консультацию регионального оператора «РТ–НЭО Иркутск» по обращению с твердыми коммунальными отходами. Специалисты консультируют по вопросам открытия и закрытия лицевого счета, осуществляют перерасчет стоимости услуг, исходя из площади жилья и количества зарегистрированных в ней граждан, предоставляют акты сверки для получения субсидии, платежные документы и справки об отсутствии задолженности. 

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы ориентируемся на комфорт наших клиентов и наполняем офисы новыми предложениями. Партнерство с «РТ–НЭО Иркутск» - компанией, реализующей экологичную систему организации сбора, обработки и утилизации ТКО, позволяет клиентам существенно экономить своё время, получая консультацию и оплачивая эти услуги в одном месте – у нас в офисах».

В Сбере клиент может произвести оплату за услуги «РТ–НЭО Иркутск» одним из удобных способов: у сотрудника банка, через устройство самообслуживания,   мобильное приложение «СберБанк Онлайн» или использовать сервис  «Автоплатёж». Обязательным реквизитом для оплаты является только номер лицевого счета или имя и фамилия собственника жилья.

Вадим Логунов, представитель «РТ-НЭО Иркутск»:

«Сотрудничая со Сбером, мы расширяем возможности получения консультаций нашими клиентами в удобных для них местах и упрощаем клиентский путь пользователей наших услуг».

Консультанты «РТ-НЭО Иркутск» работают в офисах Сбера:

  • г. Тулун, офис №8586/0292, ул. Ленина, 5 – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота – с 9:00 до 14:30,
  • г. Шелехов, офис №8586/0164, кв-л 8, д. 16 – с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, суббота – с 9:00 до 14:00.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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