2000 жителей Шелехова и Тулуна получили в Сбере консультации по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами

С начала года в офисах Сбера в г. Тулун и г. Шелехов можно получить консультацию регионального оператора «РТ–НЭО Иркутск» по обращению с твердыми коммунальными отходами. Специалисты консультируют по вопросам открытия и закрытия лицевого счета, осуществляют перерасчет стоимости услуг, исходя из площади жилья и количества зарегистрированных в ней граждан, предоставляют акты сверки для получения субсидии, платежные документы и справки об отсутствии задолженности.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы ориентируемся на комфорт наших клиентов и наполняем офисы новыми предложениями. Партнерство с «РТ–НЭО Иркутск» - компанией, реализующей экологичную систему организации сбора, обработки и утилизации ТКО, позволяет клиентам существенно экономить своё время, получая консультацию и оплачивая эти услуги в одном месте – у нас в офисах».

В Сбере клиент может произвести оплату за услуги «РТ–НЭО Иркутск» одним из удобных способов: у сотрудника банка, через устройство самообслуживания, мобильное приложение «СберБанк Онлайн» или использовать сервис «Автоплатёж». Обязательным реквизитом для оплаты является только номер лицевого счета или имя и фамилия собственника жилья.

Вадим Логунов, представитель «РТ-НЭО Иркутск»:

«Сотрудничая со Сбером, мы расширяем возможности получения консультаций нашими клиентами в удобных для них местах и упрощаем клиентский путь пользователей наших услуг».

Консультанты «РТ-НЭО Иркутск» работают в офисах Сбера: