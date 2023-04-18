Рубль начал укрепляться в преддверии налогового периода

В преддверии налогового периода курс доллара уже не растет и пробует начать снижение. В понедельник доллар снизился на 0,5% до 81,4 руб.

– В среднесрочной перспективе по-прежнему высоки шансы сползания вниз, если только не будет резкого отката нефтяных котировок, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

С технической точки зрения по доллару важная область расположена около 80,7–81. При спуске ниже нее волна укрепления рубля может ускориться, считают эксперты БКС. Ориентиром в таком случае мог бы стать диапазон 75,6–77,7.