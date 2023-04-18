Новые автомобили EXEED представят в Шанхае

Электрический седан увидят жители Китая 18 апреля, передают «Известия».

«Два первых продукта серии EXLANTIX, E03 и E0Y способны обеспечить дальность хода при полной зарядке более 700 км, а при пятиминутной зарядке –​​​​​​ 150 км. Расход электроэнергии позволяет назвать их автомобилями с самым низким энергопотреблением в своем классе», – сообщил производитель в пресс-релизе.

Скорость распространения кроссоверов в российском авторитейле впечатляет, говорят эксперты «Открытие Авто». А в китайском сегменте в текущем году каким-либо другим классам автомобилей остается все меньше места под солнцем. За I квартал в 2023-м официальные дистрибьюторы завезли в Россию 63 798 различных вседорожников из Поднебесной как с моно-, так и с полным приводом.

Напомним, что количество моделей китайских кроссоверов в России за год выросло в полтора раза. Среди чайна-марок практически исчезли другие классы автомобилей, кроме кроссоверов. Из 64 483 машин из Поднебесной, отметившихся в АЕB, 63 798 или 98,9% оказались вседорожниками. Еще год назад «китайцы» за аналогичный период продали у нас 26 783 а/м, при этом кроссоверов среди них тоже было большинство – 23 475 а/м, но их доля была заметно меньше – 87,6%. Причем останавливаться на достигнутом марки Китая, вероятно, не собираются. Выбор покупателя в сегменте чайна-SUV уже до конца весны может подобраться к 40 моделям. Те, кто на этом фоне быстрее других смогут дать рынку седаны, останутся в выигрыше.